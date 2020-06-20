رياضة | تشكيل ليستر سيتي أمام واتفورد

كتب هاني نصر العربي في السبت 20 يونيو 2020 03:19 مساءً - انت الان تقراء خبر تشكيل ليستر سيتي أمام واتفورد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن برندان روجرز مدرب ليستر سيتي تشكيلة فريقه الرسمية لمواجهة واتفورد بعد قليل، ضمن منافسات الجولة الثلاثين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويحتل نادي ليستر سيتي المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 53 نقطة، ويبحث عن الحفاظ على مركزه بنهاية الموسم الجاري.

وجاء تشكيل ليستر سيتي على النحو التالي:

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