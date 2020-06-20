حادثة اعتداء على أفريقية حامل تثير غضب صامويل إيتو.. فيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أبدىى النجم الكاميروني صامويل إيتو، لاعب فريق برشلونة وإنتر ميلان السابق، غضبه من حادثة اعتداء رجال أمن على امرأة ذات بشرة سوداء، بمحطة قطار في فرنسا باستعمال القوة المفرطة.

ووفقا لـ”روسيا اليوم” فقد انتقد نجم برشلونة السابق تصرف رجال الأمن ضد المرأة الشابة، أثناء اعتقالها بطريقة عنيفة.

إيتو نشر على حسابه الرسمي في “تويتر” فيديو للحادثة، وعلق عليه قائلا: “يا لكم من جبناء، تظهرون رجولتكم أمام امرأة، وبالإضافة إلى ذلك هي حامل”.

لم تكن هذه المرة الأولى التي يظهر فيها إيتو تضامنه مع أبناء جلدته، فسبق الحادثة تصريح أحد الأطباء الفرنسيين، بضرورة إجراء تجارب لعلاج فيروس كورونا في أفريقيا، وهو ما أثار سخط وغضب الكاميروني.

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الفيديو الذي انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي أعاد إلى الأذهان حادثة وفاة الأمريكي جورج فلويد الذي قضى نحبه على يد شرطي أبيض، ليلقى ردود أفعال منددة بذلك.

وظهر بالفيديو الأمن الخاص بالقطار يطلب من المرأة مغادرة المكان، لأسباب مجهولة، قبل أن يتحول المشهد إلى اعتقال عنيف وإسقاط المرأة أرضا وضرب رأسها بالقدم، قبل أن يفرق الأمن الحاضرين بإطلاق قنابل الغاز، الأمر الذي قد يعرض صحة جنينها للخطر.

وتناقلت عدة مواقع الحادثة وتبين أن زوج المرأة الذي كان إلى جانبها، طلب من عناصر الأمن إخلاء سبيلها، لعدم تعريض جنينها للخطر، غير أنه تعرض للضرب بدوره، وتم اقتياده برفقتها نحو مركز شرطة مدينة أولناي سو بوا الفرنسية.