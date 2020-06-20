سيارة فاخرة تورط بول بوجبا مع الشرطة.. صور

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
احتجزت الشرطة الإنجليزية سيارة رولز رويس التي يملكها النجم الفرنسي بول بوجبا، لاعب وسط فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، بعد سحبها بسبب مخالفته للوائح السير في إنجلترا.
وبحسب ما ذكرته صحيفة “ذا صن” البريطانية، فقد أوقف بول بوجبا أثناء قيادته للسيارة التي تحمل لوحة أرقام فرنسية بالقرب من مطار مانشستر، مشيرة إلى أن القوانين الإنجليزية، تنص على أن أي مقيم في إنجلترا عليه ترخيص السيارة الأجنبية بحد أقصى خلال أسبوعين، وهو ما لم يفعله لاعب خط الوسط الفرنسي.
اللاعب سيكون عليه دفع غرامة قدرها 150 جنيه إسترليني، بالإضافة إلى 20 جنيها عن كل يوم ستكون فيه السيارة بالحجز.. ولكن المبلغ لن يكون كبيرا لنجم من نجوم “الشياطين الحمر” الذين يكسبون 15 مليون جنيه إسترليني سنويا في “أولد ترافورد”.
بوجبا يستعد مع فريقه لمواجهات الدوري الإنجليزي الممتاز بعد استئناف النشاط الرياضي الذي توقف كثيرا بسبب تفشي فيروس كورونا حول العالم.
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