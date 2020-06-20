مدرب مايويذر يكشف خدعة كونور ماكجريجور ويرفض 1.5 مليون دولار

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

قال نيت جونز، مدرب الملاكم الأمريكي فلويد مايويذر، إن كونور ماكجريجور كان يحاول جذبه إلى طاقم التدريب قبل وقت قصير من المباراة التي وصفت بأنها أغلى مباريات الملاكمة في التاريخ.

جونز قال في تصريحات له: فلويد لم يعرف بالأمر ولكن فريق ماكجريجور اتصلوا بي لأجل عرض عمل وأغلقت المكالمة، اتصلوا بي عبر صديق وعرضوا عليّ العمل في ركن ماكجريجور مقابل 1,5 مليون دولار وقالوا إنهم سيقبلون بأي شرط أريده.

المدرب أكد رفض العرض لأنه لم يكن يريد خيانة زميله مايويذر في الفريق الأولمبي الأمريكي قبل عشر سنوات في أتلانتا عام 1996، قبل أن ينضم إلى طاقم تدريب مايويذر بعد اعتزاله عام 2015 ويصبح أحد مدربيه.

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الملاكم الأمريكي فاز وقتها على خصمه الإيرلندي ماكجريجور المقاتل المتخصص بالفنون القتالية MMA بالضربة القاضية في الجولة العاشرة من مباراة وصفت بأنها “أغلى مباريات الملاكمة في التاريخ” بعد أن تجاوزت إيراداتها مبلغ 620 مليون دولار، ونظمت في لاس فيجاس بالولايات المتحدة.

مايويذر، بطل العالم السابق والذي توج فوزه الخمسين في مشواره الرياضي بهذه المباراة، كان قد تلقى عدة لكمات في بداية النزال من خصمه الذي لم يشارك من قبل في أي مباراة ملاكمة احترافية، لكنه أنهى النزال بفضل خبرته.

المقاتل الإيرلندي ماكجريجور البالغ 31 عاما، والبطل السابق في منظمة UFC كان قد أعلن في الـ6 من الشهر الحالي اعتزاله الرياضة للمرة الثالثة.