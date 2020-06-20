تغريم نيمار دا سيلفا 6.7 مليون يورو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

خسر النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا، لاعب فريق نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، القضية التي رفعها على نادي برشلونة الإسباني، للحصول على باقي المكافأة الخاصة بتجديد عقده الأخير مع “البارسا”.

نادي برشلونة، أعلن عن فوزه في القضية عبر بيان رسمي نشره عبر موقعه الرسمي قال فيه: يعرب النادي عن ارتياحه للحكم الذي أعلنته المحكمة الاجتماعية رقم 15 في برشلونة، فيما يتعلق بالدعوى التي تشمل البارسا ونيمار بشأن مكافأة التجديد للعقد الأخير، رفضت المحكمة طلب نيمار تماما، ووافقت على جزء كبير من دفاع نادي برشلونة.

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قرار المحكمة الاجتماعية الإسبانية في القضية جاء لصالح برشلونة، حيث ألزمت نيمار بدفع 6.7 مليون يورو لفريقه السابق لفض النزاع بين الطرفين.

نيمار كان قد رحل عن صفوف برشلونة، متجها إلى فريق العاصمة الفرنسية في صيف 2017، مقابل 222 مليون يورو، عن طريق سداد الشرط الجزائي في عقده مع البارسا.

المهاجم البرازيلي طالب فريقه السابق بمبلغ 43.6 مليون يورو، قيمة الأرباح والمكافآت مع فريقه السابق، ولكنه الآن أصبح مطالبا بدفع بعض الأموال للنادي الإسباني.