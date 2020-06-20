إلما تدافع عن شقيقها كريستيانو رونالدو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

دافعت إلما شقيقة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب وسط مهاجم فريق يوفنتوس الإيطالي، عنه بعد خسارة فريق “السيدة العجوز” المباراة النهائية لكأس إيطاليا لكرة القدم أمام نابولي.

يوفنتوس كان قد خسر لقب الكأس بعد الهزيمة أمام نابولي في المباراة النهائية، بركلات الترجيح بنتيجة 4-2 بعد نهاية الوقت الأصلي بالتعادل السلبي.

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ووفقا لما ذكرته صحيفة “كوريري ديللو سبورت” الإيطالية، فإن إلما نشرت عبر حسابها الشخصي في موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام” رسالة دعم لشقيقها تنتقد فيها ضمنيا الطريقة التي لعب فيها فريق المدرب ماوريسيو ساري.

إلما أرفقت العديد من صور رونالدو وكتبت قائلة: “ماذا يمكنك أن تفعل؟ هذا كل شيء ولهذا السبب فلن تصنع المعجزات بمفردك.. لا أستطيع أن أفهم طريقة اللعب التي لعب بها الفريق، وعلى أي حال لا يمكنك فعل أكثر مما قمت به”.

يذكر أنها المرة الأولى التي يخسر فيها رونالدو البالغ من العمر 35 عاما نهائيين متتاليين بعد خسارة كأس السوبر الإيطالي أمام لاتسيو 3-1 في ديسمبر الماضي.