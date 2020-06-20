شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة الفرنسية تسمح بعودة الجماهير للملاعب في 11 يوليو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قالت الحكومة الفرنسية اليوم السبت إنه سيسمح للجماهير بالعودة إلى ملاعب كرة القدم من جديد بداية من 11 يوليو المقبل في ظل تخفيف إجراءات العزل والإغلاق المفروضة في البلاد لاحتواء العدوى بفيروس كورونا المستجد.

وفي البداية سيسمح بحضور خمسة آلاف شخص فقط على أقصى تقدير في الملعب على أن يسمح بزيادة عدد العدد في وقت لاحق خلال الصيف مع انطلاق الموسم في الثلث الأخير من أغسطس المقبل.

وبهذا فإنه أصبح من الممكن إقامة المباراة النهائية لكأس فرنسا ونهائي كأس رابطة المحترفين بحضور الجمهور الذي سيكون بوسعه أيضا حضور مباريات ودية للأندية في اطار الاستعداد للموسم الجديد.

وقالت الحكومة الفرنسية «ستتم مراجعة الوضع الوبائي في البلاد في منتصف يوليو للنظر في إمكانية مزيد من التخفيف في النصف الثاني من أغسطس».

وأضافت «وبناء على التقييم الجديد للوضع الوبائي في البلاد فربما يتم تخفيف القيود بصورة أكبر مع بدء العام الدراسي الجديد».

وبسبب العدوى والتوقف ألغي الدوري الفرنسي رسميا في 30 أبريل الماضي، وتوج باريس سان جيرمان بطلا بينما استؤنفت مباريات الدوري في ألمانيا وانجلترا وإسبانيا في وقت سابق من الشهر الجاري في حين ستعود مباريات دوري إيطاليا في وقت لاحق من اليوم السبت.

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