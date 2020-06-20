شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو الجنايني: ننفذ قرار الدولة بعودة النشاط الكروي.. ونناقش مقترحات الأندية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال عمرو الجنايني، رئيس اللجنة الخماسية التي تدير اتحاد الكرة، إن عودة منافسات كرة القدم والنشاط الرياضي بشكل عام قرار دولة، وإنهم ينفذون هذه القرارات مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية لضمان سلامة الجميع.

وأضاف «الجنايني» في تصريحات لـ«المصري اليوم»، أن الجلسات مع أندية الجمعية العمومية كانت مثمرة، وأنه كان هناك تعاون كبير من الجميع من أجل إنجاحها، والوصول إلى نتائج إيجابية.

وأشار «الجنايني» إلى اللجنة الخماسية تناقش جميع المقترحات التي تقدمت بها الأندية من أجل عودة النشاط الكروي، والصعوبات التي قد تواجهها عند استئناف النشاط ماليا وفنيا وإداريا.

وأشار مصدر باتحاد الكرة إلى أن أندية القسم الثاني والثالث والرابع أكدت أنها لا تمانع عودة النشاط الرياضي، ولكنها شددت على معاناتها ماليًا، وهو الأمر الذي سيرهقها كثيرًا خاصة في ظل حاجتها إلى أموال إضافية لتأمين الاحتياجات اللازمة لتطبيق الإجراءات الاحترازية.