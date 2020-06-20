شكرا لقرائتكم خبر عن المدير التنفيذي للمقاصة: لسنا ضد عودة النشاط .. ولكن والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

قال اللواء بكري سليم، المدير التنفيذي لنادي مصر المقاصة، إن إدارة نادية ليست ضد عودة النشاط الكروي آواخر يوليو المقبل، مشددا على أنه كان من الضروري الجلوس مع الأندية قبل هذا القرار للاستماع إليهم.

وأضاف «سليم»، في تصريحات لـ«المصري اليوم»: «لسنا ضد عودة النشاط، ولكن الأمور كانت من الممكن أن تختلف في حال وصلت وجهة نظر الأندية الـ13 الرافضة لعودة الدوري إلى القيادة السياسية من البداية».

وتابع: «نحن نتحدث عن الحالة الصحية، ومن يتحمل تكلفة الحماية الصحية لجميع عناصر اللعبة، خاصة أننا في ذروة الكورونا».

وأكد «سليم» أن الجلسات مع اللجنة الخماسية خالفت توقعاته تمامًا، إذ كان يتوقع أنها ستكون «خناقات»، ولكنها كانت جيدة وودية للغاية.

وأشار إلى أنه تم الطرق أيضا لأمر اللاعبين الأجانب، وصعوبة عودتهم في الفترة الحالية، وهي المشكلة التي أكد عمرو الجنايني، رئيس اللجنة الخماسية، أنه يناقش حاليا طرق حلها.

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