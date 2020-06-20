شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير: المباريات المشحونة بالموسم الجديد ستؤجل.. «علشان قلق الأتوبيس يعطل» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

قال الإعلامي أحمد شوبير إن جدول الدوري الممتاز للموسم الجديد جاهز، وأن هناك بعض المباريات «المشحونة» سيتم ترحيلها.

وأضاف «شوبير»، في تصريحات على قناة أون تايم سبورت»: «دي معلومة مؤكدة، لكن لن يتم إعلان مباريات الـ17 أسبوع كاملة، ولكن 3 أسابيع وبعد ذلك 3 أسابيع أخرى، والمباريات إللي فيها شحن سيتم ترحيلها».

وتابع: «الضرورات تبيح المحظورات، ممكن مباراة تعملك قلق، نرحلها شوية علشان ما ندخلش في قلق إن الأتوبيس يعطل، والولاد يخشوا الحمام، وياخدوا السندوتشات وبالبسكوت، والحاجات دي كلها، فبلاش المشاكل دي وخلي الدنيا تمشي بشكل كويس».

وكانت مباراة القمة الأخيرة بين الزمالك والأهلي في الدوري قد احتسبت نتيجتها لصالح فريق القلعة الحمراء، لعدم ذهاب الزمالك ملعب المباراة، إذ ادعى حينها أن الظروف الجوية السيئة الأتوبيس والشلل المروري، منع الفريق من الوصول إلى استاد القاهرة.

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