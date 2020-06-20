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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر فيرنانديز: رونالدو مرجع مهم جدًا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 20 يونيو 2020
تحدث لاعب وسط مانشستر يونايتد، برونو فيرنانديز، مرة أخرى، عن مدى أهمية كريستيانو رونالدو في انتقاله إلى أولد ترافورد.
وأعطى مهاجم يوفنتوس مدرب يونايتد أولي غونار سولسكاير إشارة متوهجة عن زميله في البرتغال قبل وصوله من سبورتينغ لشبونة.
ويعترف فيرنانديز بأنه ممتن لرمز يونايتد لدعمه. وقال: "من الواضح أن ذلك كان مهمًا للغاية. كان كريستيانو صوتًا نشطًا عندما سُئل عن رأيه بي وتحدث عن إمكانية مجيئي إلى هنا. لقد تحدث جيدًا عني".
وأضاف: "منذ وقت ليس ببعيد، أرسل لي كريستيانو رسالة يسأل عما إذا كان كل شيء على ما يرام، إذا كانت الأمور تسير على ما يرام وإذا كنت أتأقلم".
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