فيرنانديز: رونالدو مرجع مهم جدًا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 20 يونيو 2020

تحدث لاعب وسط ​مانشستر يونايتد​، برونو فيرنانديز، مرة أخرى، عن مدى أهمية ​كريستيانو رونالدو​ في انتقاله إلى أولد ترافورد.

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وأعطى مهاجم ​يوفنتوس​ مدرب يونايتد ​أولي غونار سولسكاير​ إشارة متوهجة عن زميله في البرتغال قبل وصوله من ​سبورتينغ لشبونة​.

ويعترف فيرنانديز بأنه ممتن لرمز يونايتد لدعمه. وقال: "من الواضح أن ذلك كان مهمًا للغاية. كان كريستيانو صوتًا نشطًا عندما سُئل عن رأيه بي وتحدث عن إمكانية مجيئي إلى هنا. لقد تحدث جيدًا عني".

وأضاف: "منذ وقت ليس ببعيد، أرسل لي كريستيانو رسالة يسأل عما إذا كان كل شيء على ما يرام، إذا كانت الأمور تسير على ما يرام وإذا كنت أتأقلم".