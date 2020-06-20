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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر نيمار يريد الاستئناف فيما يتعلق بقضيته مع برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 20 يونيو 2020
افادت تقارير صحفية اسبانية انه بعد القرار الذي اصدرته المحكمة لصالح العملاق الكتالوني بعد أن رفع النجم البرازيلي، نيمار، قضية ضد ناديه السابق يطالب فيها بالحصول على 43.6 مليون يورو مكافأة على تجديد عقده في نهاية 2016، يبدو ان نجم فريق باريس سان جيرمان يرفض الاستسلام في هذا الموضوع ويريد الذهاب به حتى النهاية.
وبحسب مقربين من اللاعب البرازيلي فانه سيقدم على استئناف الحكم الصادر امام محكمة العدل في كتالونيا حيث يرى ان من حقه الحصول على تلك المبالغ من برشلونة، لأن هذا البند لا يشترط بقاءه في "كامب نو" خلال سنوات العقد الخمس التي كان قد وقعها مع إدارة النادي.
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