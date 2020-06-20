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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر جيرو يشرح أسباب توقيع صفقة جديدة مع تشيلسي والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 20 يونيو 2020
أوضح أوليفييه جيرو قراره بتوقيع صفقة جديدة مع تشيلسي الشهر الماضي.
وكان من المتوقع أن يغادر المهاجم المخضرم عندما انتهت صفقته السابقة هذا الصيف، لكنه التزم الآن لمدة 12 شهرًا أخرى.
وقال جيرو: "الوقت لا يلعب الى جانبي، عمري 34 عامًا تقريبًا، لكن جسدي جاهز للعب بضع سنوات أخرى بمستويات عالية".
وتابع: "كنت على وشك مغادرة النادي لكنني لم أرغب بذلك حقًا. كنت بحاجة للعب في بطولة أوروبا وكنت على استعداد لتحد جديد".
وأضاف: "(فرانك) لامبارد؟ عندما قال لي إنني سأحصل على فرصة أفضل، وثقت به فقط وأريد حقاً أن أحارب من أجلها، كما فعلت من قبل في أرسنال".
وختم قائلا: "أريد أن أكسب المزيد من الألقاب مع تشيلسي".
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