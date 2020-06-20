جيرو يشرح أسباب توقيع صفقة جديدة مع تشيلسي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 20 يونيو 2020

أوضح ​أوليفييه جيرو​ قراره بتوقيع صفقة جديدة مع ​تشيلسي​ الشهر الماضي.



وكان من المتوقع أن يغادر المهاجم المخضرم عندما انتهت صفقته السابقة هذا الصيف، لكنه التزم الآن لمدة 12 شهرًا أخرى.

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وقال جيرو: "الوقت لا يلعب الى جانبي، عمري 34 عامًا تقريبًا، لكن جسدي جاهز للعب بضع سنوات أخرى بمستويات عالية".

وتابع: "كنت على وشك مغادرة النادي لكنني لم أرغب بذلك حقًا. كنت بحاجة للعب في بطولة أوروبا وكنت على استعداد لتحد جديد".

وأضاف: "(فرانك) لامبارد؟ عندما قال لي إنني سأحصل على فرصة أفضل، وثقت به فقط وأريد حقاً أن أحارب من أجلها، كما فعلت من قبل في ​أرسنال​".

وختم قائلا: "أريد أن أكسب المزيد من الألقاب مع تشيلسي".