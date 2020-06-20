شكرا لقرائتكم تقارير تونسية: حمزة المثلوثي لم يوقع للزمالك حتى الآن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشفت تقارير تونسية عن الموقف النهائى فى المفاوضات الجارية بين نادى الزمالك وحمزة المثلوثى الظهير الأيمن لفريق الصفاقسى التونسى فى الوقت الذى يستعد فيه الجماهير البيضاء للاحتفال بالصفقة الثانية استعدادا للموسم الجديد بعد التعاقد مع أرى بابل لاعب أول أغسطس الأنجولى فى صفقة انتقال حر لمدة 3 سنوات.

كشفت تقارير صحفية تونسية عن رغبة الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى لفريق الزمالك، فى ضم حمزة المثلوثى ظهير أيمن وقائد الصفاقسى التونسى فى الميركاتو المقبل.

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قال موقع " foot24 " التونسى أن قائد النادي الرياضي الصفاقسي حمزة المثلوثي لم يوقع بعد مع نادي الزمالك حتى الآن، وعدم التوقيع لا ينفي الاتفاق المبدئي بين الطرفين فى الوقت الذى يتواجد المثلوثى حتى نهاية الموسم مع الصفاقسى التونسى وانتشار فيروس كورونا حرمه من السفر واجرائه للفحوصات الطبية اللازمة قبل التوقيع.

أضاف الموقع التونسى أن المثلوثى سوف يكون بإمكانه التوقيع في شكل انتقال حر مع الفريق المصري مباشرة اثر نهاية الموسم الكروي في تونس ليتم بذلك التجسيد للاتفاق الحاصل بين الطرفين.