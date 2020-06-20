شكرا لقرائتكم مران يجمع شيكابالا وأوسة فى توقف كورونا استعدادا لعودة الدورى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل خاض الثلاثي محمود عبد الرازق شيكابالا قائد الزمالك الحالى ومحمد عبد المنصف "أوسة" حارس الفريق الأبيض السابق ووادى دجلة الحالى، وأحمد غانم سلطان لاعب الزمالك السابق ، مرانا فى صالة الجيمانزيوم، ضمن الاستعدادات التى يجريها الثنائى لعودة النشاط الكروى خلال المرحلة المقبلة، بعدما اعتاد الثنائى على خوض التدريبات سويًا خلال فترة التوقف التى جاءت منذ شهر مارس الماضى، ضمن الإجراءات الإحترازية لتجنب انتشار فيروس كورونا.

ويحرص شيكابالا وأوسة على خوض التدريبات باستمرار من أجل الحفاظ على لياقتهما البدنية وذلك فى ظل توقف النشاط الكروى المقرر عودته خلال الفترة المقبلة، حيث ينتظر الثنائى قرار إدارتى الزمالك ووادى دجلة بشأن عودة التدريبات الجماعية خلال الفترة الحالية، بعدما أرسل اتحاد الكرة خطابا لأندية الدوري الممتاز بأنه جاري توفير مراكز طبية ومستشفيات لإجراء المسحة الخاصة بفيروس كورونا على جميع أفراد الفريق من لاعبين و جهاز فني و إداري وطبي و العاملين وإخطار اتحاد الكرة بنتائج التحاليل عقب ظهور النتائج.



شيكابالا ومحمد عبد المنصف

وكشف مسئولو عدد من الأندية أن الشروط التى تم وضعها من قبل اتحاد الكرة تؤجل عودة التدريبات للفرق فترة لا تقل عن 5 إلى 7 أيام أخري بسبب المطالب الكثيرة الموجودة فى الاشتراطات الطبية التى حددتها اللجنة الطبية باتحاد الكرة برئاسة محمد سلطان، تضمن الخطاب الطبي للأندية بأنه يجب إجراء مسحة أو pcr على اللاعبين قبل موعد التدريبات بـ5 أيام وهو ما يدفعنا لتأجيل التدريبات مجدداً ومن ثم العودة للتدريب عقب ظهور النتائج وارسال نسخة منها إلى اللجنة الطبية باتحاد الكرة .



شيكا وأوسا

ويواجه مسئولو الأندية أزمة خاصة أن إجراء المسحة يجب أن تكون على الشخص الذى يعاني من أعراض كورونا وهو ما يمثل أزمة للأندية فى البحث عن مستشفيات توفر هذه الخدمة للأندية الساعات المقبلة قبل أن يرد مسئولو الجبلاية بأنه يتم توفير مركز طبي لإجراء الاختبارات، أخطرت اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، برئاسة عمرو الجناينى، الأندية بالإجراءات الطبية التى سيتم اتخاذها قبل وأثناء وبعد المباريات قبل استكمال الدورى، سواء فى 25 يوليو أو مطلع أغسطس المقبلين، بناءً على الدليل الطبى الذى وصل الجبلاية من وزارة الشباب والرياضة.

وتضمنت الإجراءات الطبية قبل المباريات بعض الضوابط أبرزها:

- التحرك من محل الإقامة الى الملاعب فى حافلات مناسبة وسبق تطهيرها مع مراعاة المسافات الآمنة.

- فحص اللاعبين والجهاز الفنى قبل ركوب الحافلات.

- توفير الكحول والمطهرات والماسكات..

- عمليات الإحماء فى أماكن متباعدة.

- منع المصافحة بين اللاعبين والحكام.

أما الإجراءات الطبية أثناء المباريات أبرزها:

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- إلزام اللاعبين بعدم مشاركة الأدوات الشخصية مع زملائهم وخاصة زجاجات المياه والعصائر.

- منع المصافحة أو التقارب أو الاحتفالات بين اللاعبين.

- اطفال الكرات لابد من ارتدائهم الماسكات وعدم مشاركة زجاجات المياة وتطهير اليدين.

- تقليل عدد العاملين بالتصوير والبث التليفزيونى.

- قضاء وقت الراحة بين الشوطين فى الملعب المفتوح.

الإجراءات الطبية بعد المباريات:

- مغادرة اللاعبين مباشرة بعد انتهاء التدريب او المباراة إلى الحافلات.

- توفير الماسكات والكحول والمطهرات ومراعاة المسافات الآمنة

- يلتزم جميع اللاعبين بارتداء الكمامات بعد المباراة مباشرة.

- يمنع الالتقاء أو استخدام غرف تغيير الملابس.

- اللاعبون الذين يخضعون لكشف منشطات يتم تخصيص غرف لهم قبل نقلهم فى سيارات مناسبة.