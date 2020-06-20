شكرا لقرائتكم الأنجولى أرى بابل يعلن توقيعه للزمالك إلكترونيا لمدة 3 سنوات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن الجناح الأنجولي أري بابل، لاعب فريق أول أغسطس، انضمامه لصفوف الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة، معرباً عن سعادته بإرتداء قميص الفريق الأبيض بداية من الموسم الجديد.

وقال أري بابل فى تصريحات لصحيفة "أس" الإسبانية، "وقعت على عقود انضمامي لنادي الزمالك لمدة ثلاث سنوات وكان التوقيع إلكترونيا، وسعيد جدًا لانتهاء المفاوضات بنجاح".

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وأضاف لاعب الزمالك الجديد: "كانت رغبتي الأولى من بين جميع العروض التي أتت لي هي الزمالك، وأتمنى أن أظهر بمستوى يليق بي وباسم الزمالك، وأحصل على العديد من البطولات المحلية والإفريقية مع الفريق.

وتابع بابل "مسؤولي الزمالك كانوا رائعين معنا أثناء المفاوضات وتأخير توقيعي حتى أمس الخميس ليس له علاقة بالمقابل المادي لأنها أمور متفق عليها منذ أكثر من 10 أيام، وكل ما في الأمر أن أمير مرتضى طلب مهلة لإنهاء التعاقد وبالفعل التزم معنا بالموعد المحدد".