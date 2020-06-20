شكرا لقرائتكم اتحاد الاسكواش يجتمع لمناقشة عودة النشاط والإجراءات الاحترازية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اجتمع مجلس إدارة الاتحاد المصري للاسكواش برئاسة عاصم خليفة، اليوم السبت، لمناقشة سبل عودة النشاط الرياضي في الفترة المقبلة والاجراءات الاحترازية المقرر تطبيقها، وذلك بحضور أمير وجيه المدير الفني لمنتخب رجال الاسكواش والمستشار الفني للمشروع القومي للموهوبين، الحكم الدولي ناصر زهران، ومدرب منتخب مصر أحمد مطعني وذلك بعد قرار الدولة بعودة الأنشطة الرياضية بداية من 25 يوليو الجاري بعد فترة التوقف التي بدأت في مارس الماضي، بسبب انتشار وباء كورونا المستجد.



اتحاد الاسكواش



اجتماع الاسكواش



اسكواش

وفي وقت سابق كان اتحاد الاسكواش قد أعلن توقف الأنشطة الرياضية وانتهاء الموسم الجاري فى مارس الماضى التزاماً بقرار رئاسة الوزراء، كإجراء احترازى لمواجهة تفشى فيروس كورونا المستجد.

وأصدر اتحاد الاسكواش بياناً رسمياً لتأكيد انتهاء الموسم الرياضى الجارى جاء كالتالى: الهيئات والأندية الرياضية أعضاء الاتحاد المصرى للاسكواش، تحية طيبة وبعد، يشرفنى ويسعدنى أن أتقدم لسيادتكم بخالص شكرى وتقديريعلى دعمكم الدائم مع الاتحاد المصرى للاسكواش.

نظراً لما تمر به البلاد، وبناءً على قرارات الجهات المسئولة بالدولة بإيقاف الأنشطة الرياضية، ومنها نشاط الاتحاد المصرى للاسكواش.

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فقد تقرر إلغاء البطولات التالية:

بطولة نادى هليوبوليس ـ بطولة نادى طنطا ـ بطولة النادى الأهلى ـ بطولة نادى الجزيرة ـ بطولة الجمهورية للناشئين والناشئات موسم 2019/2020.

ويعتبر ذلك نهاية للموسم الرياضى 2019/2020، للاتحاد المصرى للاسكواش.

وسوف نوافيكم بموعد بداية الموسم الجديدطبقاً للمتغيرات وإمكانية عودة النشاط.