رقم قياسي ينتظر صلاح مع نهاية الدوري الإنجليزي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم غلي

بات النجم المصري محمد صلاح لاعب نادي ليفربول الإنجليزي، على بعد خطوات قليلة من تحقيق رقم قياسي جديد مع الريدز بنهاية الموسم الحالي من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج".

ويعود ليفربول إلى منافسات "بريميرليج" مرة أخرى، بعد توقف المسابقة لمدة 3 أشهر تقريباً بسبب فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

ويلتقي ليفربول بنظيره إيفرتون، غدًا الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ30 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

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وذكر الموقع الرسمي لنادي ليفربول أن صلاح على بعد 9 أهداف للوصول للهدف رقم 100 مع الريدز، وهو نفس عدد المباريات المتبقية للريدز في الموسم الحالي من بطولة الدوري الإنجليزي.

وأشار الموقع إلى أن الرقم القياسي للوصول لـ100 هدف مسجل باسم روجر هانت في 144 مباراة، وهو نفس عدد مباريات صلاح الذي وصل لها حاليًا مع الريدز.

ولا تزال للملك المصري فرصة لاقتناص المركز الثاني في قائمة الهدافين، في حالة تمكن من الوصول لهدفه الـ 100 مع ليفربول مع نهاية الموسم الجاري، ليكسر رقم جاك باركنسون صاحب المركز الثاني بعد تسجيله أول 100 هدف في 153 مباراة.

وقال الموقع الرسمي للريدز أن صلاح نجح في تسجيل هدفه رقم 50 بقميص ليفربول في أكتوبر 2018 في مرمى ريد ستار بلجراد ببطولة دوري أبطال أوروبا.