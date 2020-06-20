تقرير.. خسائر بالجملة بعد إلغاء الموسم في الإمارات

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

رفضت "رابطة المحترفين" لأندية الإمارات إلغاء مكافآت الأندية الخاصة بالموسم الحالي الذي تقرر عدم استكماله لتفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد -19) .

وتوقف دوري الخليج العربي في مارس الماضي، قبل قرار إلغائه نهائياً منذ أيام دون تحديد بطلاً وهو ما تسبب في خسائر بالجملة دفعت رابطة المحترفين للتدخل.

وقالت صحيفة "الاتحاد" الإماراتية في تقرير لها إن الخسائر تزيد عن 25 % ، وتحديدا من البث التلفزيوني إضافة لبعض الجوانب الأخرى الخاصة باتفاقيات الرعاية والتسويق والاستثمار.

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وكان من المنتظر أن تحصد رابطة المحترفين علي 220 مليون درهم في الموسم الجاري ورعت منهم 110 مليون درهم بالفعل نظير المشاركة فى الدور الأول من الموسم قبل توقف الدوري في جولته الـ 19.

وبحسب التقرير فإنه من المتوقع أن تزيد الخسائر عن 55 مليون درهم ليتم توزيع المبلغ المتبقي- بعد قرار الرفض بإلغاء المكافآت - بواقع 50% بالتساوي بين الأندية و50% حسب الترتيب وهو ما يعني أن الخسائر ستطول الجميع.

وطالبت بعض الأندية اعتماد التوزيع على ترتيب الموسم الماضي ، طالما تم إلغاء نتائج الموسم الحالي وهو ما يحسم خلال اجتماع جمعية عمومية جديدة ينتظر أن تدعو إليه الرابطة قبل بداية الموسم المقبل.

وأفادت مصادر لصحيفة "الاتحاد" أن "رابطة المحترفين" تدرس تعويض الرعاة المتضررين من إلغاء الموسم الحالي بمميزات إضافية الموسم القادم في ظل الشراكة بين الرابطة بتلك الجهات الراعية.