تقرير.. كيف يتم احتساب بطل الليجا في حالة تساوي النقاط بين ريال مدريد وبرشلونة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

يشهد الموسم الحالي من بطولة الدوري الإسباني "الليجا"، صراعاً محتدماً بين فريقي ريال مدريد وبرشلونة، بعد تناوب الفريقين على صدارة جدول ترتيب المسابقة.

واشتعلت المنافسة على لقب الليجا، بعدما تعادل برشلونة مع إشبيلية سلبياً، أمس الجمعة، في ملعب "رامون سانشيز بيزخوان"، ما يمنح الفرصة لريال مدريد للتعادل معه بنفس عدد النقاط.

ويلتقي ريال مدريد مع نظيره ريال سوسيداد، غداً الأحد على ملعب الأخير، وفي حالة فوز النادي الملكي سيتساوى مع البارسا في عدد النقاط، برصيد 65 نقطة.

ويتبقى لريال مدريد 8 مباريات بعد مباراة ريال سوسيداد، وهي: مايوركا، إسبانيول، خيتافي، أتلتيك بلباو، ألافيس، غرناطة، فياريال وليجانيس، أما برشلونة فسيتبقى له 8 مباريات هو الآخر، وهي: أتلتيك بلباو، سيلتا فيجو، أتلتيكو مدريد، فياريال، إسبانيول، بلد الوليد، أوساسونا وألافيس.

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وإذا تواصل تعادل الفريقين في عدد النقاط حتى نهاية المسابقة، فإن السؤال الذي سيظل في ذهن مشجعي الفريقين، كيف سيتم احتساب بطل الليجا في ظل تساوي الملكي والبارسا في عدد النقاط؟

في هذه الحالة سيكون هناك قواعد فاصلة لحسم بطل الليجا، فإذا كان هناك تساوٍ بين فريقين في النقاط، يتم تحديد البطل عن طريق المواجهات المباشرة بين ريال مدريد وبرشلونة.

وبهذه القاعدة فإن المواجهات المباشرة تصب لصالح الفريق المدريدي، حيث أن ريال مدريد تفوق في المواجهات المباشرة على غريمه التقليدي، فالنادي الملكي تعادل سلبيًا في ملعب "كامب نو" وفاز في ملعب "سانتياجو برنابيو" بهدفين نظيفين.

ولن يتم اللجوء إلى قاعدة فارق الأهداف لحسم بطل الليجا هذا الموسم، لأنه يحدث في حال تساوي الفريقان في المواجهات المباشرة فقط.