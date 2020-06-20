بسبب ما يحدث في الرياضة المصرية.. حسن مصطفى يوجه رسالة للرئيس السيسي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أيمن جيلبرتو:



وجه حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، رسالة لرئيس جمهورية مصر العربية عبدالفتاح السيسي، من أجل انقاذ الرياضة المصرية والشباب الصغير مما يحدث من تراشق وأزمات خلال الفترة الأخيرة، مشيراً الى أن ما يحدث لم يراه على مدار التاريخ في مصر.

وقال حسن مصطفى في تصريحات لقناة "أون تايم سبورتس 1" "كنت أتمنى أن أموت قبل ما أشاهد ما يحدث في الرياضة المصرية الآن، لم يعد هناك كبير بسبب كثرة المشاكل والخلافات وعدم معرفة كل شخص لاختصاصاته في كافة المجالات بالرياضة".

وأكمل "من المهم أن يكون هناك علاقة طيبة بين الأهلي والزمالك، حالياً الخلافات بين الأهلي ورئيس الزمالك وليس النادي، فالزمالك قيمة كبيرة في مصر والجميع يحترم هذا الكيان الكبير وله كل الاحترام والتقدير".

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وواصل "يجب أن يتوقف التراشق الذي يحدث في الفترة الأخيرة، يجب أن يكون هناك احترام في الوسط الرياضي، ما يحدث لم نشاهده على مر التاريخ، يجب أن يكون هناك تدخل من الدولة، ما نشاهده خارج عن مبادئ الرياضة".

وشدد "من افتعل تلك المهاترات يجب أن يتم محاكمته في ميدان عام".

واستمر "أريد أن أوجه رسالة بشكل شخصي لرئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي، هناك إنجازات في كل المجالات خلال الفترة الأخيرة وتطوير كبير تشهده مصر على جميع الأصعدة، لكن ما يحدث في الرياضة المصرية لم نشهده على مدار التاريخ".

واختتم "رسالتي للرئيس بضرورة حماية الشباب الصغير الذي يشاهد الكبار المفترض أن يكونوا القدوة والمثل الأعلى يقومون بأمور سلبية، يجب إنقاذ الشباب، لا نريدهم أن يفهموا أن الحق يؤخذ بالصوت العالي والبلطجة وعدم الاحترام، ما وصلنا اليه في الوقت الحالي بسبب عدم محاسبة الكبار قبل الصغار".