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بيكيه يستبعد فكرة تتويج برشلونة بالدوري الإسباني

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أستبعد جيرار بيكيه قلب دفاع الفريقالأول لكرة القدم بنادي ، أن تواجد الفريق الكتالوني على صدارة الدوري الاسباني " الليجا " لم يكون سببًا لتتويج فريقة بالليجا وخاصتًا بعد التعادل السلبي  أمام إشبيلية أمس الجمعة، ضمن مباريات الجولة الثلاثون من المسابقة.

وقال بيكيه :" بالنظر إلى مبارتينا الأخيرتين، أعتقد أن الفوز في الدوري سيكون صعباً جداً، لا أرى أين سيهدر النقاط، هذا التعادل سيضعنا في موقف حيث لن يكون إحراز اللقب بين أيدينا ".

وقال بيكيه عن تحليله لتصريح مدرب برشلونة كيكي : هذا ناجم عن الاحباط، أنا متفائل، أعتقد أن الفوز بكل المباريات سيكون صعباً على الجميع".

وتابع المدرب الذي حل بدلاً من أرنستو فالفيردي: "يجب أن يكون لدينا نقد ذاتي لبعض الأمور، لكن يجب أن نسلط الضوء أيضاً على الأمور الجيدة التي قمنا بها".

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