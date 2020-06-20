الاتفاق السعودي يخوض 4 وديات استعدادًا لعودة الدوري السعودي

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق للدخول في معسكر إعدادي بالمنطقة الشرقية، بعد استبعاد فكرة إقامة المعسكر الإعدادي في أبها. وذكرت تقارير صحفية سعودية إلى أن المعسكر سيتضمن 4 مباريات ودية قبل استئناف دوري كأس مباريات ودية قبل استئناف دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين. Advertisements ومن المقرر أن يجتمع لاعبي الاتفاق اليوم السبت في مقر النادي للخضوع لفحص طبي يشمل مسحة فيروس للخضوع لفحص طبي يشمل مسحة فيروس كورونا ؛ استعداداً لعودة التدريبات الجماعية يوم غدا الأحد على ملعب عبد الله الدبل. يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق المركز العاشر بجدول ترتيب دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين برصيد ٢٩ نقطة.

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