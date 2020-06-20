شاهد.. ملخص مباراة برشلونة وأشبيلية بالدوري الإسباني

حرصًا من " بوابة الوفد " لمتابعيها تقدم لكم ملخص مباراة برشلونة وإشبيلية التي جميعت بينهما بالأمس الجمعة في الدوري الإسباني .
حسم التعادل السلبي بدون أهداف نتيجة
بهذه النتيجة ارتفع رصيد برشلونة الى النقطة 65 يحتل بها صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني بينما ارتفع رصيد إشبيلية الى 52 نقطة يحتل بها المركز الثالث .
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