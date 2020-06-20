شاهد.. ملخص مباراة برشلونة وأشبيلية بالدوري الإسباني

حرصًا من " بوابة الوفد " لمتابعيها تقدم لكم ملخص مباراة برشلونة وإشبيلية التي جميعت بينهما بالأمس الجمعة في الدوري الإسباني .

حسم التعادل السلبي بدون أهداف نتيجة

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مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة وإشبيلية ، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب رامون سانشيز بيزخوان ضمن منافسات الجولة 30 من الدوري الإسباني " الليجا " .

بهذه النتيجة ارتفع رصيد برشلونة الى النقطة 65 يحتل بها صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني بينما ارتفع رصيد إشبيلية الى 52 نقطة يحتل بها المركز الثالث .