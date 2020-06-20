تعرف على تشكيل أتليتكو مدريد أمام بلد الوليد بالدوري الإسبانى

يستضيف فريق أتليتكو مدريد منافسه بلد الوليد اليوم في العاشرة مساء بتوقيت القاهرة ضمن منافسات الجولة الـ٣٠ من بطولة الدورى الإسباني .
ومن المتوقع ان يبدأ سيميوني المباراة ضدبلد الوليد بتشكيل كالتالي :
حارس المرمي : أوبلاك
الدفاع :- لودي- سافيتش- خيمينيز- أرياس
الوسط :- بارتي- نيجويز- كوكي-
الهجوم : لورنتي- فيليكس- موراتا
يحتل فريق اتليتكو مدريد المركز الرابع في جدول ترتيب الدورى الإسباني برصيد ٦٥ نقطة بينما جاء فريق بلد الوليد في المركز ال ١٥ برصيد ٣٣ نقطة في حين أن فريق برشلونة يحتل صدارة الترتيب برصيد ٦٥ نقطة .
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