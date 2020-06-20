اخبار الرياضه

تعرف على تشكيل أتليتكو مدريد أمام بلد الوليد بالدوري الإسبانى

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

يستضيف فريق أتليتكو مدريد منافسه بلد الوليد اليوم في العاشرة مساء بتوقيت القاهرة ضمن منافسات الجولة الـ٣٠ من بطولة الدورى الإسباني .

ومن المتوقع ان يبدأ سيميوني المباراة ضد

بلد الوليد بتشكيل كالتالي :

حارس المرمي : أوبلاك

الدفاع :- لودي- سافيتش- خيمينيز- أرياس

Advertisements

الوسط :- بارتي- نيجويز- كوكي-

 الهجوم : لورنتي- فيليكس-

يحتل فريق اتليتكو مدريد المركز الرابع في جدول ترتيب الدورى الإسباني برصيد ٦٥ نقطة بينما جاء فريق بلد الوليد في المركز ال ١٥ برصيد ٣٣ نقطة في حين أن فريق يحتل صدارة الترتيب برصيد ٦٥ نقطة .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تعرف على تشكيل أتليتكو مدريد أمام بلد الوليد بالدوري الإسبانى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا