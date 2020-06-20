موعد مباراة شالكة و فولفسبورج والقنوات الناقلة

يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي شالكة نظيره فولفسبورج عصر اليوم السبت ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين من عمر الدوري الإلماني. موعد مباراة شالكة و فولفسبورج تنطلق مباراة شالكة و فولفسبورج في تمام الساعة الثالثة ونصف عصرًا بتوقيت القاهرة، القاهرة، بينما تكون مباراة شالكة و فولفسبورج في تمام الساعة الرابعة ونصف عصرًا بتوقيت المملكة العربية السعودية، Advertisements في حين تكون مباراة شالكة و فولفسبورج في تمام الساعة الخامسة ونصف مساءً بتوقيت أبو ظبي. مساءً بتوقيت أبو ظبي. القنوات الناقلة لمباراة شالكة و فولفسبورج وتذاع مباراة شالكة و فولفسبورج بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت أتش دي " 8" المشفره بتعليق نوفل الباشي. ويدخل فريق شالكة المباراة وهو يحتل المركز العاشر برصيد 39 نقطة بينما يحتل فولفسبورج المركز السادس برصيد 46 نقطة.

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