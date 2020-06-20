موعد مباراة بوروسيا دورتموند و لايبزيج والقنوات الناقلة

يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي لايبزيج نظيره بوروسيا دورتموند عصر اليوم السبت على ملعب ريد بول ارينا ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين من عمر الدوري الإلماني . موعد مباراة بوروسيا دورتموند و لايبزيج تنطلق مباراة بوروسيا دورتموند و لايبزيج في تمام الساعة الثالثة ونصف عصرًا بتوقيت القاهرة، الساعة الثالثة ونصف عصرًا بتوقيت القاهرة، بينما تكون مباراة بوروسيا دورتموند و لايبزيج في تمام Advertisements الساعة الرابعة ونصف عصرًا بتوقيت المملكة العربية الساعة الرابعة ونصف عصرًا بتوقيت المملكة العربية السعودية في حين تكون مباراة بوروسيا دورتموند و لايبزيج في تمام الساعة الخامسة ونصف مساءً بتوقيت أبو ظبي . الساعة الخامسة ونصف مساءً بتوقيت أبو ظبي . القنوات الناقلة لمباراة بوروسيا دورتموند و لايبزيج وتذاع مباراة بوروسيا دورتموند و لايبزيج بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت أتش دي " 5" المشفره بتعليق جواد بده. ويدخلفريقبوروسيا دور تموند المباراة وهو يحتل المركز الثاني برصيد 66 نقطة بينما يحتل لايبزيج المركز الثالث برصيد 63 نقطة .

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