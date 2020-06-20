رابطة الدوري الألماني تعاقب أحد أندية الدوري لهذا السبب

قامت رابطة الدوري الألماني لكرة القدم بتوقيع غرامة مالية على فريق يونيون برلين ولاعبيه كريستوفر تريمل وشيرالدو بيكر لانتهاك لوائح السلامة الخاصة بفيروس كورونا المستجد . وقام اللاعبان خلال بالاحتفال ببقاء الفريق في دوري الأضواء بعد الفوز على بادربورن بهدف نظيف، مع الجماهير في الشارع .

ووفق ما نشرته وكالة الانباء الالمانية فانه قد تم تغريم النادي بجانب اللاعبين الاثنين، لاعتبار الرابطة أنه ارتكب انتهاكات في التنظيم الا ان الرابطة لم تعلن عن قيمة الغرامة التي وقعتها على النادي ولاعبيه.



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