موعد مباراة آرسنال وبرايتون والقنوات الناقلة

يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي برايتون نظيره آرسنال عصر اليوم السبت على ملعب فالمرضمن منافسات الجولة الثلاثين من عمر الدوري الإنجليزي " البريمرليج " . موعد مباراة برايتون ورآسنال تنطلق مباراة برايتون ورآسنال في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة، عصرًا بتوقيت القاهرة، بينما تكون مباراة برايتون ورآسنال في تمام الساعة الخامسة عصرًا بتوقيت المملكة العربية السعودية، Advertisements فيما تكون مباراة برايتون ورآسنال في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت أبو ظبي . ظبي . القنوات الناقلة لمبارة برايتون ورآسنال تذاع مباراة برايتون ورآسنال بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت أتش دي " 2" المشفره بتعليق الجزائري حفيظ دراجي . ويدخل فريق آرسنال المباراة وهو في المركز التاسع برصيد40 نقطة بينما يحتل فريق برايتون المركز برصيد الخامس عشر برصيد 29 نقطة .

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