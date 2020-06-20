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موعد مباراة آرسنال وبرايتون والقنوات الناقلة

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يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي برايتون  نظيره آرسنال  عصر اليوم السبت على ملعب فالمرضمن منافسات الجولة الثلاثين من عمر " البريمرليج " .

موعد مباراة برايتون ورآسنال

تنطلق مباراة برايتون ورآسنال في تمام الساعة الرابعة

عصرًا بتوقيت القاهرة،

بينما تكون مباراة برايتون ورآسنال في تمام الساعة  الخامسة عصرًا بتوقيت المملكة العربية ،

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فيما تكون مباراة برايتون ورآسنال في تمام الساعة السادسة مساءً  بتوقيت أبو

ظبي .

القنوات الناقلة لمبارة برايتون ورآسنال

تذاع مباراة برايتون ورآسنال بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت أتش دي " 2" المشفره بتعليق الجزائري حفيظ دراجي .

ويدخل فريق آرسنال المباراة وهو في المركز التاسع برصيد40 نقطة بينما يحتل فريق برايتون  المركز برصيد الخامس عشر برصيد 29 نقطة  .

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