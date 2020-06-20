تشكيل فرايبورج المتوقع لمواجهة بايرن ميونخ في الدوري الإلماني

يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي بايرن ميونخ نظيره فرايبورج مساء اليوم السبت، على ملعب أليانز أرينا ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين من عمر الدوري الألماني.
تنطلق مباراة بايرن ميونخ وفرايبورج في تمام الساعة الثالثة ونصف عصرًا بتوقيت القاهرة، بينما تكون مباراة بايرن ميونخ و فرايبورجفي تمام الساعة الرابعة ونصف عصرًا بتوقيت المملكة العربية السعودية، وتذاع مباراة بشكل حصري عبر قناة بيإن سبورت أتش دي " 1" المشفره بتعليق يوسف سف.
ومن المقرر أن يكون تشكيل فرايبورج المتوقع كالتالي...
في حراسة المرمى: ألكساندر سكوولر
خط الدفاع: دومنيك هاينتس ، لوكاس كيلوبا ، فيليب لينهارت ، كريستيان جونتر
خط الوسط: فينسينز وجريفو ، بيلس بترسن ، روبن كوخ ، رولان شالاي
في الهجوم: لوكا فالدشميت ، نيلربتيرسن
ويدخل بايرن ميونخ المباراة وهو متوج باللقب بطل الدوري الألماني من الجولة الماضية ومتصدرًا البطولة برصيد 76 نقطة، بينما يحتل فرايبورج المركز الثامن برصيد 45 نقطة .
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