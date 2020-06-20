ليفاندوفسكي يقود تشكيل بايرن ميونخ المتوقع أمام فرايبورج

يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي بايرن ميونخ نظيره فرايبورج عصر اليوم السبت على ملعب أليانز أرينا ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين من عمر الدوري الإلماني . تنطلق مباراة بايرن ميونخ و فرايبورج في تمام الساعة الثالثة ونصف عصرًا بتوقيت القاهرة، بينما تكون مباراة بايرن ميونخ و فرايبورج في تمام الساعة الرابعة ونصف عصرًا بتوقيت المملكة العربية السعودية، وتذاع مباراة بشكل حصري عبر قناة بيإن سبورت أتش دي " 1" المشفره بتعليق يوسف سف. ومن المقرر أن يكون تشكيل بايرن ميونخ المتوقع كالتالي... في حراسة المرمى: مانويل نوير Advertisements خط الدفاع: لوكاس هيرنانديز ، خافيير مارتينيز ، جيروم بواتينج ، بنجامين بافارد الخط الوسط: ليون جورتيسكا ، جوشوا كيميش، إيفان بيريشيتش ، توماس مولر ، كينجسلي كومان في الهجوم: روبرت ليفاندوفسكي ويدخل بايرن ميونخ المباراة وهو متوج باللقب بطل الدوري الألماني من الجولة الماضية ومتصدرًا البطولة برصيد

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