رياضة | حقيقة رحيل صالح جمعة عن الأهلي

كتب هاني نصر العربي في السبت 20 يونيو 2020 01:16 مساءً - انت الان تقراء خبر حقيقة رحيل صالح جمعة عن الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

علق النادي الأهلي على العروض المقدمة إلى صالح جمعة نجم الفريق الأحمر لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وكان الأهلي قد استقر في الفترة الماضية على رحيل صالح جمعة في نهاية الموسم الجاري بناءا على طلب من السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق والذي أكد أنه ليس في حاجة لخدمات اللاعب.

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وانتشرت العديد من الأنباء في الفترة الماضية عن وصول العديد من العروض إلى صالح جمعة من الدوري السعودي والدوري الإماراتي وبعض أندية الدوري المصري.

ونفى النادي الأهلي كل الأنباء المنتشرة حيث أكد النادي أنه لم يصله أي عرض رسمي خلال الفترة الماضية للتعاقد مع صالح جمعة.

وستبدأ لجنة التخطيط بالقلعة الحمراء في تسويق صالح جمعة في الفترة الماضية لوصول عرض مناسب له وللنادي لضمه في الصيف.