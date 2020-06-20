رياضة | ريال مدريد يقترب من جوميز

كتب هاني نصر العربي في السبت 20 يونيو 2020 01:16 مساءً - انت الان تقراء خبر ريال مدريد يقترب من جوميز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اعترف فاجنر ريبيريو وكيل النجم إيجور جوميز بإمكانية انتقال صانع ألعاب ساو باولو البرازيلي إلى ريال مدريد بعد أن ساهم البالغ من العمر 21 عامًا بثلاثة أهداف من 31 مباراة في جميع المسابقات منذ اقتحامه تشكيلة الفريق الأول.

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وقال ريبيريو في حديث مع قناة "فوكس سبورتس": "اكتشفت إيجور جوميز منذ كان عمره 12 عامًا وإنه على رادار جميع الأندية الكبرى في أوروبا فهو لاعب من نوع مختلف ولا شك أن اهتمام ريال مدريد شيء حقيقي يؤخذ في الاعتبار".

وأضاف: "إيجور يسجل الأهداف ويبدأ التحركات ويساعد. إنه لاعب متكامل وقلت لريال مدردي لم يكن الوقت المناسب للحديث عن ذلك لكن لدي حلم أن آخذه إلى سانتياجو برنابيو في يوم من الأيام فأنا أحب ريال مدريد وأتمنى انضمامه إليه".