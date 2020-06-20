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رياضة | الشباب السعودي يدرس إلغاء معسكر الإعداد

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كتب هاني نصر العربي في السبت 20 يونيو 2020 01:16 مساءً - انت الان تقراء خبر الشباب السعودي يدرس إلغاء معسكر الإعداد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقرت ادارة نادي الشباب السعودي على إلغاء تنظيم معسكر للفريق بمدينة أبها قبل استئناف دوري كأس الأمير للمحترفين.

وأشارت صحيفة "" بموقعها الإلكتروني اليوم السبت نقلا عن مصادر لها أن مقر السكن يبعد ساعة كاملة بالحافلة عن ملعب التدريب، ما دفع الإدارة، إلى التفكير في إلغاء المعسكر وإيجاد بدائل.

ويسعى نادي الشباب إلى إدخال لاعبيه الأجانب إلى عبر البحرين بالتنسيق مع وزارة والاتحاد السعودي للعبة لإعادتهم في أقرب فرصة.

وباستثناء السنغالي ماكيتي ديوب الموجود في الرياض، غادر أجانب الفريق في وقت سابق إلى بلدانهم.

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