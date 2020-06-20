رياضة | نيوكاسل يهدد برشلونة

كتب هاني نصر العربي في السبت 20 يونيو 2020 01:16 مساءً - انت الان تقراء خبر نيوكاسل يهدد برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دخل نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي في الصراع على ضم السنغالي الدولي كاليدو كوليبالي مدافع نابولي الإيطالي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة والمطلوب في نادي برشلونة الإسباني كما يراقبه مانشستر يونايتد الإنجليزي.

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وكشف موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي عن أن صندوق الاستثمار السعودي القريب من الاستحواذ على أسهم نيوكاسل يونايتد يرغب في ضم كاليدو كوليبالى صخرة دفاع نابولي براتب سنوي قيمته 12 مليون يورو فى الموسم.

وأضاف الموقع أن نيوكاسل يونايتد سيدفع 80 مليون يورو لنادي نابولي من أجل الاستغناء عن اللاعب خاصة أنه يخطط للتعاقد مع لوتشيانو سباليتي مدرب روما السابق والبلجيكى رادجا ناينجولان لينافس مانشستر سيتي وليفربول في الدوري الإنجليزي.