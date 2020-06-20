رياضة | محمد صلاح يقترب من رقم تاريخي مع ليفربول

كتب هاني نصر العربي في السبت 20 يونيو 2020 01:16 مساءً - انت الان تقراء خبر محمد صلاح يقترب من رقم تاريخي مع ليفربول والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستعد الدولي المصري محمد صلاح نجم فريق ليفربول الانجليزي للمشاركة مع الريدز في مباراة الغد أمام إيفرتون بالدوري الانجليزي الممتاز.

واقترب صلاح من تحقيق رقم جديد في ملعب الانفيلد على المستوي التهديفي مع الفريق منذ انضمامه من روما الايطالي.

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واكد موقع ليفربول الرسمي على أن صلاح بات على بعد 9 أهداف للوصول للرقم 100 من أهدافه مع الريدز، وهو نفس عدد المباريات المتبقية في الموسم الحالي.