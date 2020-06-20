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رياضة | محمد صلاح يقترب من رقم تاريخي مع ليفربول

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كتب هاني نصر العربي في السبت 20 يونيو 2020 01:16 مساءً - انت الان تقراء خبر محمد صلاح يقترب من رقم تاريخي مع والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستعد الدولي المصري محمد صلاح نجم فريق ليفربول الانجليزي للمشاركة مع الريدز في مباراة الغد أمام إيفرتون بالدوري الانجليزي الممتاز.

واقترب صلاح من تحقيق رقم جديد في ملعب الانفيلد على المستوي التهديفي مع الفريق منذ انضمامه من روما الايطالي.

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واكد موقع ليفربول الرسمي على أن صلاح بات على بعد 9 أهداف للوصول للرقم 100 من أهدافه مع الريدز، وهو نفس عدد المباريات المتبقية في الموسم الحالي.

وفي حالة وصول محمد صلاح للهدف رقم 100 مع ليفربول قبل نهاية الموسم سينضم لقائمة الهدافين التاريخيين للنادي خلال القرن الحالي.

واضاف موقع ليفربول أن الرقم القياسي للوصول لـ100 هدف في أقل عدد من المباريات باسم الاسطورة روجر هانت في 144 مباراة وهو نفس العدد من المباريات الذي وصل له صلاح حاليًا مع الريدز.

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