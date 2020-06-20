رياضة | أتلتيكو مدريد يستضيف بلد الوليد في واندا ميتروبوليتانو

كتب هاني نصر العربي في السبت 20 يونيو 2020 01:16 مساءً - انت الان تقراء خبر أتلتيكو مدريد يستضيف بلد الوليد في واندا ميتروبوليتانو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سيكون الدوري الإسباني، على موعد مع مباراة قوية، والتي ستجمع كلا من أتلتيكو مدريد وبلد الوليد، وذلك لحساب الجولة رقم 30 في الليجا، البطولة التي تدخل أمتارها الأخيرة القليلة بعد توقف إثر تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، والمقرر إقامتها في العاشرة من مساء اليوم على ملعب "واندا ميتروبوليتانو".

ويتنافس إشبيلية مع الثلاثي أتلتيكو مدريد وريال سوسييداد وخيتافي على البطاقتين الأخيرتين المؤهلتين الى دوري الأبطال كونه يتخلف بفارق ثماني نقاط عن ريال مدريد (وهي مرشحة إلى الارتفاع إلى 11 نقطة في حال فوز النادي الملكي على فالنسيا اليوم)، وبفارق 13 نقطة عن برشلونة.

وكان أتلتيكو مدريد شدد الخناق على النادي الأندلسي بتقليص الفارق بينهما إلى نقطتين بفوزه الكبير على مضيفه أوساسونا 5-صفر الأربعاء، ويملك ريال سوسييداد فرصة تقليصه إلى نقطة واحدة في حال فوزه على مضيفه ديبورتيفو ألافيس اليوم أيضا.

وكان قد أعاد المهاجم الدولي البرتغالي جواو فيليكس فريقه أتلتيكو مدريد إلى سكة الانتصارات بقيادته إلى فوز كبير على مضيفه أوساسونا 5-صفر الأربعاء في المرحلة التاسعة والعشرين من الدوري الإسباني.

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وسجل فيليكس، أغلى لاعب في تاريخ أتلتيكو مدريد، ثنائية في الدقيقتين 27 بتسديدة قوية و56 اثر متابعة لكرة من دييغو كوستا داخل المرمى الخالي، قبل أن يترك مكانه للاعب الوسط الغاني توماس بارتي في الدقيقة 69.

ويخوض فيليكس الذي عاد إلى تشكيلة الممثل الثاني للعاصمة بعد غياب عن المباراة الاخيرة بسبب الإيقاف، موسمه الأول مع أتلتيكو مدريد منذ انضمامه الى صفوفه في صيف العام 2019 قادما من بنفيكا البرتغالي، في صفقة قدرت قيمتها بـ126 مليون يورو.

وأضاف البديل ماركوس يورينتي الهدف الثالث (79)، قبل أن يحذو البديل الآخر ألفارو موراتا حذوه بتسجيله الهدف الرابع (81)، ثم اختتم الدولي البلجيكي يانيك كاراسكو المهرجان (88).

وهو الفوز الأول لأتلتيكو مدريد بعد ثلاثة تعادلات متتالية، فصعد إلى المركز الرابع مؤقتا برصيد 49 نقطة بفارق نقطتين أمام ريال سوسييداد الذي يحل ضيفا على ألافيس الخميس في ختام المرحلة. فيما تجمد رصيد أوساسونا عند 35 نقطة في المركز الحادي عشر.

أما بلد الوليد فقد تعادل في الجولة الماضية مع سيلتا فيجو صفر-صفر، رافعا رصيده إلى 33 نقطة في المركز الرابع عشر مقابل 27 نقطة لسيلتا فيجو صاحب المركز السابع عشر.