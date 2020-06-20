رياضة | صفقة مدوية في طريقها للضياع من برشلونة

كتب هاني نصر العربي في السبت 20 يونيو 2020 01:16 مساءً - انت الان تقراء خبر صفقة مدوية في طريقها للضياع من برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصبح نادي برشلونة الإسباني في أزمة اقتصادية عنيفة بسبب وباء فيروس كورونا مما قد يحرمه من أهم الصفقات التي ينوي جوسيب بارتوميو رئيس النادي عقدها خلال فترة الانتقالات الصيفية وبينها اسم الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز نجم فريق إنتر ميلان الإيطال المطلوب بقوة في قلعة كامب نو.

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كشفت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية عن أن الشرط الجزائي في عقد لاوتارو مارتينيز مع إنتر ميلان يبلغ 120 مليون دولار ويجب دفعه بالكامل على دفعة واحدة وهو مبلغ صغب وربما خيالي بالنسبة لخزينة برشلونة في الوقت الحالي التي تعاني من الخسائر بسبب تجميد النشاط نتيجة فيروس كورونا.

وأشارت الصحيفة إلى أن برشلونة قد لا يستطيع تدبير هذا المبلغ خلال الميركاتو الصيفي كما أنه يواجه أزمة أخرى وهي أن إنتر ميلان يرفض أي صفقات تبادلية مقابل الاستغناء عن لاوتارو إلا لو كان ليونيل ميسي ضمن الصفقة.