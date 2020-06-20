رياضة | نجم ريال مدريد ينفي رحيله

كتب هاني نصر العربي في السبت 20 يونيو 2020 01:16 مساءً - انت الان تقراء خبر نجم ريال مدريد ينفي رحيله والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نفى ناتشو فيرنانديز مدافع فريق ريال مدريد الإسباني كل التكهنات والأخبار التي تم تداولها حول رحيله عن الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية من أجل التعاقد مع مدافع جديد أو التفكير في دخوله ضمن صفقة تبادلية مثل التعاقد مع كيليان مبابي من باريس سان جيرمان الفرنسي.

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وقال ناتشو عبر حسابه الشخصي على انستجرام: "أمر مهم أن نتمكن من اللعب مرة أخرى فكرة القدم مهمة في هذا البلد وهناك الكثير من الأشخاص الذين يعملون وهي وظيفتنا التي نعمل بها لذلك نتمنى أن نتخلص مع وباء كورونا من أجل العودة سريعًا".

وأضاف: "فى كرة القدم لا تعرف ما سيحدث فلدى عامان في عقدي مع الريال وأريد إنهاء مسيرتي هنا لأنه النادي الذي قضيت فيه حياتي.. في كل يوم أسمع الأخبار عن رحيلي ولا أهتم به فأنا أتحدث مع المدربين في كل ميركاتو وأحترم وجهات نظرهم".