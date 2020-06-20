رياضة | اتحاد جدة السعودي يقيل رئيسه التنفيذي

كتب هاني نصر العربي في السبت 20 يونيو 2020 01:16 مساءً - انت الان تقراء خبر اتحاد جدة السعودي يقيل رئيسه التنفيذي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن نادي اتحاد جدة السعودي لكرة القدم، إقالة رئيسه التنفيذي حمد الصنيع من منصبه خلال الساعات الماضية.

وذكر اتحاد جدة في بيان له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" :"قرر مجلس إدارة النادي برئاسة أنمار بن عبد الله الحائلي إقالة حمد الصنيع من منصبه وتعيين إبراهيم بخيت رئيسا تنفيذيا للنادي".

ويحتل اتحاد جدة المركز الثالث عشر برصيد 23 نقطة في ترتيب مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ومن المقرر استئناف مسابقة الدوري في الرابع من أغسطس المقبل، بعد توقف طويل منذ شهر مارس الماضي بسبب تداعيات انتشار فيروس كورونا.