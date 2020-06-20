رياضة | آرسنال يحل ضيفا على برايتون.. وليستر في مهمة صعبة أمام واتفورد

كتب هاني نصر العربي في السبت 20 يونيو 2020 01:16 مساءً - انت الان تقراء خبر آرسنال يحل ضيفا على برايتون.. وليستر في مهمة صعبة أمام واتفورد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستضيف فريق واتفورد على ملعبه «فيكارج رود» نظيره ليستر سيتي الثالث (53 نقطة) ضمن مباريات الجلوة الثلاثين، وسيسعى المستضيف للفوز بنقاط المباراة الثلاث للخروج مؤقتا من شبح الهبوط من «البريمييرليج» رجم صعوبة المواجهة التي تنتظره على ملعبه، نظرا لكون ليستر سيتي يسعى بدوره لتعزيز مركزه المؤهل لدوري الأبطال البطولة الأجلى في القارة الأوروبية.

وفي المواجهة الثانية يستضيف برايتون خامس عشر الترتيب (29 نقطة) الجريح ارسنال التاسع (40 نقطة) والذي مني بخسارة مذلة من مان سيتي في الجولة الماضية وبثلاثية نظيفة، وسيسعى مدربه الاسباني ارتيتا للفوز لتعزيز ثقة اللاعبين والخروج سريعا من تبعات الخسارة من وصيف الترتيب العام.

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وفي ثالثة المواجهات الإنجليزية يستضيف ستاد لندن الأولمبي وست هام يونايتد سادس عشر الترتيب (27 نقطة) وولفرهامبتون السابع (43 نقطة)، ولا تبدو الكفة في صالح المستضيف، فيما تجمع المواجهة الرابعة بين بورنموث ثامن عشر الترتيب (27 نقطة) مع كريستال بالاس الحادي عشر (39 نقطة)، وسيسعى بورنموث إلى النقطة الثلاثون، فيما يلعب بالاس دون أي ضجوط لتواجده في المنطقة الهادئة من الدوري الانجليزي المشتعل.

إلى ذلك، أكد إيدي هويي المدير الفني لفريق بورنموث أن الفريق استفاد من فترة التوقف الإجبارية بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد -19)، حيث تعززت الخيارات المتاحة أمام المدرب من عناصر الفريق بشكل جير مسبوق هذا الموسم.

وعانى بورنموث، صاحب المركز الثامن عشر في الدوري الممتاز، بشكل كبير خلال الموسم الحالي من الإصابات، لكن هويي قال إنه يتطلع الآن إلى المباريات التسع المتبقية لفريقه في الموسم والصراع من أجل تفادي الهبوط، وذكر هويي في تصريحاته للصحافيين أمس للحديث عن مباراة اليوم أمام كريستال بالاس في المرحلة الثلاثين من الدوري: «لدي شعور جيد إزاء العودة»، مضيفا: بالتأكيد كان لدينا عدد من الإصابات مع الدخول في المراحل الأخيرة في الموسم، لكنني الآن أحظى بأقوى تشكيلة يمكنني الاختيار منها خلال هذا الموسم.