رياضة | صراع بين أرسنال ومانشستر يونايتد على "اللاعب الزجاجي"

كتب هاني نصر العربي في السبت 20 يونيو 2020 01:16 مساءً - انت الان تقراء خبر صراع بين أرسنال ومانشستر يونايتد على "اللاعب الزجاجي" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
دخل أرسنال ومانشستر يونايتد الإنجليزيان في منافسة ساخنة على ضم أحد نجوم فريق برشلونة الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة من أجل تدعيم خط الهجوم لكلا الفريقين مع استئاف المباريات في الموسم الجديد.
وأوضحت صحيفة "ديلي إكسبريس" الإنجليزية أن ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال طلب التعاقد مع عثمان ديمبيلي مهاجم فريق برشلونة وهو نفس طلب أولي جونار سولسكاير المدير الفني لمانشستر يونايتد الإنجليزي الباحث عن ضم اللاعب.
وأشارت إلى أن أرسنال طلب تقريرًا طبيًا عن إصابة الركبة التي تلازم عثمان ديمبيلي منذ وقت طويل وهل هي مزمنة خاصة أنه خرج من الحسابات في برشلونة بسببها فلم يلعب سوى 74 مباراة منذ قدومه من فريق بوروسيا دورتموند الألماني.