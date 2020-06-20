رياضة | رابطة الدوري السعودي تكتفي بتحديد جدول أربع جولات من المسابقة

كتب هاني نصر العربي في السبت 20 يونيو 2020 01:16 مساءً - انت الان تقراء خبر رابطة الدوري السعودي تكتفي بتحديد جدول أربع جولات من المسابقة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اشارت صحيفة الرياضية السعودية إلى أن رابطة الدوري الدوري السعودي للمحترفين ستعلن عن جدول مباريات الجولات الأربع الأولى من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وأوضحت أن الرابطة ستعلن جدول الجولات الأربع الأخيرة في وقت لاحق حيث ترغب في معرفة الفرق المتنافسة على الهروب من الهبوط بعد كل جولة حتى تكون مبارياتها في يوم واحد، إضافة إلى الفرق المتنافسة على صدارة الترتيب.

وذكرت الصحيفة نقلا عن المصادر :"ستطرح الرابطة على الأندية أحقيتها في تعديل توقيت مباريات الجولة الأخيرة ، حيث ستجرى المباريات التي تحسم الدوري ، أو الهبوط في يوم واحد لضمان عدالة المنافسة".

وكان الاتحاد السعودي لكرة القدم أعلن استئناف بطولة الدوري السعودي في الرابع من أغسطس المقبل على أن ينتهي في التاسع من سبتمبر المقبل.