رياضة | رغم التعاقد مع طاهر.. الأهلي مُصمم على ضم رمضان صبحي بشكل نهائي

كتب هاني نصر العربي في السبت 20 يونيو 2020 01:16 مساءً - انت الان تقراء خبر رغم التعاقد مع طاهر.. الأهلي مُصمم على ضم رمضان صبحي بشكل نهائي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يسعي النادى الأهلى لحسم موقف لاعبه رمضان صبحي المعار من صفوف هيدرسفيلد تاون الانجليزي بالبقاء أو الرحيل عن القلعة الحمراء خلال فترة الإنتقالات الصيفية القادمة.

واقترب النادى الأهلى من التعاقد مع نجم المقاولون العرب ولاعب المنتخب الأولمبي طاهر محمد طاهر بعدما طلب محمود الخطيب رئيس المارد الأحمر التعاقد مع اللاعب رسميًا من إدارة الذئاب خلال فترة الإنتقالات الصيفية القادمة.

وعلى الرغم من اقتراب التعاقد مع طاهر محمد طاهر إلا أن مسؤولي القلعة الحمراء يرغبوا بشدة فى ضم رمضان صبحي نهائيًا من فريقه الانجليزي.

ويُعد صبحي أحد الركائز الأساسية في تشكيل رينيه فايلر المدير الفنى السويسري للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي.

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من جانبه، يستهدف نادى الجونة التعاقد مع لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي محمد محمود خلال فترة الإنتقالات الصيفية القادمة لتدعيم صفوف الفريق .

وتستطيع إدارة فريق الجونة دائمًا استعارة لاعبين من النادى الأهلى وكان أخرهم الرباعي باسم على وأحمد ياسر ريان وأكرم توفيق ومحمود الجزار خلال الموسم الجاري.

وعاني محمد محمود من اصابة الرباط الصليبي مرتين منذ انتقاله للنادى الأهلي خلال شهر يناير 2019 .

واقترب محمد محمود من إتمام برنامجه التأهيلي للعودة للملاعب مجددا، بعد إصابته بقطع في الرباط الصليبي للمرة الثانية.