الامارات | إنتر ميلان يعلن وفاة "نجم التسديد بالقدم اليسرى"

شكرا لقرائتكم خبر عن إنتر ميلان يعلن وفاة "نجم التسديد بالقدم اليسرى" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن نادي إنتر ميلان الإيطالي لكرة القدم، اليوم السبت، أن ماريو كورسو، نجم فريق إنتر، الذي هيمن على كرة القدم الإيطالية في حقبة الستينات من القرن الماضي، توفي عن عمر يناهز الـ78 عاماً.

وذكر إنتر ميلان، عبر موقع شبكة التواصل الاجتماعي «تويتر»، أن ماريو كورسو، النجم السابق للفريق فارق الحياة، مضيفاً أنه نجح بقدمه اليسرى في أن يسحر العالم، ضمن صفوف فريق يمثل علامة بارزة لحقبة من تاريخ كرة القدم.

وكان كورسو لاعباً موهوباً بشكل كبير في مركز الجناح الأيسر، واشتهر بمهارته في تنفيذ الضربات الحرة، كما تألق بشكل هائل في التسديد بالقدم اليسرى.

Advertisements

وتألق نجم كورسو حتى أبدى أسطورة كرة القدم البرازيلي بيليه رغبته في أن ينتقل كورسو إلى البرازيل للعب ضمن صفوف سانتوس، حسب ما قاله ماسيمو موراتي، الرئيس السابق لإنتر ميلان، في تصريحات لوكالة الأنباء الإيطالية (أنسا).

وخلال الفترة التي قضاها مع إنتر ميلان، بين عامي 1957 و1973، خاض كورسو 502 مباراة، وسجل 94 هدفاً، وتوج مع الفريق بلقب الدوري الإيطالي أربع مرات، إلى جانب التتويج مرتين بالكأس الأوروبية، ومرتين بكأس إنتركونتيننتال.

كذلك شارك كورسو في 23 مباراة دولية، سجل خلالها أربعة أهداف للمنتخب الإيطالي، ولعب لموسمين ضمن صفوف جنوه في نهاية مسيرته الاحترافية، وبعدها بدأ مسيرته التدريبية التي قضى معظمها مع فرق الشباب.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news