شكرا لقرائتكم خبر عن رسالة عتاب من مرتضى منصور لحسن شحاتة في عيد ميلاده: «ابنك اللي كذب» (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

وجه مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، رسالة عتاب إلى المدرب الكبير حسن شحاتة، نجم الزمالك السابق والمدير الفني الأسبق للمنتخب الوطني، والذي احتفل بعيد ميلاده الـ73، أمس الجمعة.

وقال «منصور»، في مداخلة هاتفية بقناة الزمالك: «حسن شحاتة كل سنة وأنت طيب، بس ليا عتاب. القناة دي مش ملك مرتضى، وأنا أديت تعليمات النهاردة يتعمل عنك تقرير يليق بحسن شحاتة، فلما الإعداد يطلب يتعمل منك مداخلة تعمل مداخلة تشرف بيها نادي الزمالك وقناة الزمالك إللي كرمتك النهاردة».

وأضاف: «زي ماحنا بنحترمك ونقدرك، تحترم قناة الزمالك، المفروض إللي يزعل إحنا، لأن نجل حضرتك كريم هو إللي طلع كذب، وقال إننا كان بنقول له تعليمات يقول إيه ومايقولش إيه عندما كان مذيعا بالقناة، ومع ذلك إحنا كبار وبنتعامل بشكل محترم مع رموز النادي المحترمين».

وتابع: «إللي عملناه النهاردة ده حقك، بس كنا نتمنى تعمل مداخلة حتى تتواصل مع صديق عمرك فاروق جعفر، لكن للأسف معملتش كده».

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