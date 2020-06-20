شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور يكشف تفاصيل برنامجيه الجديدين: «ربنا يستر والقناة متقفلش» (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

كشف مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، عن تفاصيل برنامجيه الجديدين، المقرر عرضهما خلال الفترة المقبلة.

وقال «منصور» في مداخلة على قناة النادي: «لينا تاريخ هانقوله في البرنامج الجديد على قناة النادي، إللي كل شوية نقول قريبا إللي بنشوفها من 4 أشهر».

وأضاف: «البرنامج المفروض هايبدأ 4 يوليو إن شاء الله؛ بشكر شركة إعلام المصريين إللي مصممة إني أعمل برنامج، وربنا يستر والقناة ماتقفلش كلها».

وتابع: «أشكر أيضا إعلام المصريين على اختيارهم إني أطلع كل يوم أربعاء مع الإعلامي وائل الإبراشي على قناة مصر الأولى بالتلفزيون المصري، للحديث في السياسة».

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