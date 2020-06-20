شكرا لقرائتكم المقاولون يجهز المركز الطبى الخاص بالنادى لإجراء تحاليل كورونا للاعبين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يجهز مسئولو المقاولون العرب المركز الطبي الخاص بالنادي من أجل إجراء تحاليل "كورونا"، خلال الأيام القليلة المقبلة، للاعبي الفريق الأول قبل العودة لاستئناف التدريبات الجماعية، بعد فترة التوقف الطويلة التي بدأت في مارس الماضي بسبب انتشار وباء كورونا المستجد، ومن المقرر أن يعود الفريق للتدريبات على مجموعتين التزاماً بقواعد التباعد الاجتماعي، حرصاً على سلامة اللاعبين.

وفي هذا السياق، كشف المهندس محمد عادل فتحى، المشرف على الكرة بنادى المقاولون العرب، خطة ناديه للتعامل مع الإجراءات الوقائية اللازمة، بعد قرار وزارة الرياضة بمنح الضوء الأخضر للأندية فى استئناف تدريباتها بدءا من اليوم السبت، على أن تنطلق المنافسات الرسمية بدءا من 25 يوليو المقبل، وقال المشرف على الكرة بالمقاولون، تم الاتفاق مع جهاز طبى جديد مكون من طبيب علاج طبيعى الذى كان يتواجد مع الفريق من قبل، بالإضافة إلى أطباء متخصصين فى أمراض الصدر والباطنة والعظام.

وأضاف فتحى، أنه سيتم الاستعانة بطاقم تمريض يكونوا مجهزين على أعلى مستوى طبى ووقائي، بخلاف تجهيز مركز إسعاف داخل النادى فى الحالات الطارئة، بخلاف الاتفاق مع المركز الطبى للمقاولون العرب، وقت الحاجة فى حالات الطوارئ.

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وواصل نادى المقاولون العرب حملات تعقيم قلعة ذئاب الجبل، استعداداً لاستئناف النشاط الرياضى، حيث شملت عمليات التعقيم، استاد عثمان أحمد عثمان الملعب الرسمى للمقاولون، من أجل تجهيزة لاستضافة مباريات الدورى العام بعد العودة، وكذلك غرف خلع الملابس وفندق إقامات اللاعبين، وقاعة المحاضرات الفنية ومكتب الدير الفنى وأعضاء الجهاز، وكان المقاولون قد استعان ببوابات التعقيم الذاتى من أجل توفير الحماية اللازمة للاعبين والعاملين بالنادى خلال الدخول والخروج.

من جانبه، أثنى المهندس محسن صلاح رئيس نادى المقاولون العرب، على قرار الدولة بعودة النشاط الرياضي، فى 25 يوليو المقبل، وقال صلاح فى تصريحات لليوم السابع: "قرار انتظرناه طويلاً وقرار صائب بالتأكيد وننتظر تحديد خطة العودة إلى التدريبات فى الفترة المقبلة بالشكل الذى يحمى اللاعبين من التعرض للإصابة".

أضاف رئيس المقاولون، لدينا طموح الحفاظ على مركزنا بعد عودة النشاط ونقدم كل الدعم للجهاز الفنى واللاعبين فى تلك المرحلة من أجل الحفاظ على المستوى المتميز الذى ظهر به المقاولون فى النصف الأول من الدوري".

ويحتل المقاولون المركز الثانى فى جدول مسابقة الدورى العام برصيد 33 نقطة، خلف النادى الأهلى المتصدر برصيد 49 نقطة، ويقدم ذئاب الجبل واحداً من أفضل مواسمهم الكروية تحت قيادة عماد النحاس مدرب الفريق، طامحين فى المشاركة بالبطولات العربية والأفريقية واستعادة التاريخ الذهبى للمقاولون العرب.