شكرا لقرائتكم هشام حنفى وزوجته يدعمان شريف منير ومحمد رمضان وشيكابالا ضد العنصرية والتنمر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل رفض هشام حنفى نجم الاهلى ومنتخب مصر الاسبق التنمر والعنصرية التى انتشرت فى الاونة الأخيرة ، وظهر هشام حنفى برفقة زوجته مها عبر حسابه على انستجرام فى فيديو قال فيه : " الناس بتدى نفسها الحق تتنمر على الفنان محمد رمضان وابنه والفنان شريف منير وبناته وشيكابالا نجم الزمالك الاسبق ، لازم القصة توصل للمسئولين ويكون فيه قرار قوى ونعمل هاشتاج لا للعنصرية والتنمر واعمل سكرين شوت للشخص اللى بيتنمر عليك ووصله للمسئولين ، وقالت مها زوجة هشام حنفى :" بجد صعبان عليا جدا شريف منير وبناته ، ومتأثرة بالموقف اللى حصل لهم ، أنا عندى بنت وحسيت بيه ومرضاش حد يتكلم عليهم نص كلمة ، وصلنا لدرجة لا نحترم مشاعر بعض ..الاحترام سيد الاخلاق ياجماعة ".

وتعرض بنات الفنان شريف منير لحملة تنمر عبر منصات السوشيال ميديا بعدما نشر صورة لهم على حسابه الرسمي عبر إنستجرام، وأكد الفنان شريف منير أنه تعرض لهجوم شديد على السوشيال ميديا، حملت شتائم بذيئة وألفاظ خارجة، لكنه كان دائم التجاهل لمثل هذه الأمور ويكفتى بعمل حذف لمتابعه الذى تطاول عليه، وتابع: "تجاهلت ردود الفعل السخيفة والجارحة كثيراً.. تنازلت كثيراً جداً على السوشيال ميديا.. وعندما رأيت تأثر ابنتى الصغيرة بالشتائم البذيئة لأمها فعلت ما فعلت".

وفي وقت سابق، أضاف "منير"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامى وائل الإبراشى، عبر القناة الأولى المصرية، أنه تعامل مع واقعة التنمر على ابنتيه على أساس أنه أب وليس شريف منير الفنان، لافتاً إلى أن الفيديو الذى أطلقه عبر الإنترنت لقى اهتماماً كبيراً من الجهات المسئولة كون الإهانة التى تعرضت لها ابنتاه هى بمثابة إهانة لكافة الفتيات المصريات.

وأكد "منير" أنه اتخذ كافة الإجراءات القانونية تجاه واقعة التنمر والسب والقذف، مشدداً على أنه لن يسامح أحدا كما كان فى السابق، وتابع: "مش هسامح حد من اللى شتم.. الشتائم ليست من داخل مصر فقط بل من الخارج أيضاً.. أنا مش عاوز أبقى بطل أو أتاجر بأبنائى".

وفى وقت سابق ، قال هشام حنفي أن البرتغالي مانويل جوزيه المدير الفني السابق للأهلي طلب عودته للقلعة الحمراء وعقد معه جلسة خاصة في مقر إقامته بأحد فنادق حي الزمالك لكن أحد مسئولي الأهلي رفض اتمام الصفقة ، مضيفا في برنامج لعبة وحكاية مع سيف تقديم الإعلامي سيف زاهر ، على قناة ملعب on time sport ،: بعد رحيلي من الأهلي وخلال الموسم الثاني لي بقميص حرس الحدود ..طلب مانويل جوزيه عودتي وتحدث معي في هذا الأمر بمقر إقامته ورحّبت بالطبع بهذا العرض لكن مسئولاً في الأهلي أفسد محاولات عودتي للقلعة الحمراء.

وتابع هشام حنفي: بعدما رحلت من الأهلي لعدم تحدث مسئولو النادي معي بشأن تجديد عقدي أنتقلت للدوري التركي لكني قررت العودة لمصر لأنني لم أستطع التأقلم مع الغربة رغم أن كثيرون طالبوني بالبقاء في تركيا ومنهم أحمد حسن عميد لاعبي العالم.

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وأستطرد : تحدثت مع محمود الخطيب وأعتذرت له عن الرحيل من الأهلي وطلبت العودة للقلعة الحمراء وتحدثنا ما يقرب من نصف ساعة ونصحني بعدم اللعب للزمالك لأن ذلك سيؤثر على فرصتي في العمل مُستقبلاً بالأهلي ، وقال لي ": تحدث مع طارق سليم مدير الكرة لأنه مُختص بمسألة عودتك للأهلي لكن طارق سليم لم يتقبّل عودتي فرحلت للحدود والإتحاد السكندري وقضيت 8 أعوام في الملاعب بعد الرحيل عن القلعة الحمراء ظهرت خلالها بشكل جيد وتحديداً خلال تجربتي مع الحدود التي أراها جيدة للغاية.

وروى هشام حنفي تفاصيل أزمته مع شادي محمد لاعب الأهلي السابق ، قائلاً : في مباراة الأهلي والإسماعيلي بالدور قبل النهائي لكأس مصر ..تقدمنا على الإسماعيلي بهدفين نظيفين في الشوط الأول ووجدت أن الإسماعيلي يضغط على ملعبه ووسط جماهيره من أجل التسجيل فقولت لعصام الحضري حارس الفريق وقتها : حاول تهدي اللعب حتى نحافظ على تقدمنا.

وتابع هشام حنفي: بينما كنت أتحدث مع هادي خشبة قائد الفريق وقتها من أجل تهدئة اللعب ، وحينما نظرت للخلف وجدت شادي محمد يشاور للجهاز الفني للأهلي: وينصحا للجهاز بتغييري ، حيث أشار لهم بعلامة التغيير لرقم 8 أي تغييري وأخراجي من أرض الملعب بدعوى أنني لم أعد قادر على اللعب وهنا حدثت مشادة عابرة بيننا ولاحظها الجمهور في المدرجات قبل أن يتحدث مع الراحل ثابت البطل بعدها وقال لي :هجبلك حقكك.

وتابع :بين شوطي المباراة قولت للجهاز الفني أنني لن أستكمل المباراة بسبب هذه المشادة وخرجت فعلاً وشارك بدلاً مني النيجيري يوسف يعقوب لاعب الفريق السابق وفي الشوط الثاني سجل الأسماعيلي أربعة أهداف لنخسر المباراة بأربعة أهداف لهدفين.

وأكد نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق أن هذا المشادة تسببت في خضم مبلغ منه وكذلك من شادي محمد وأنقطع الحديث بيننا ثلاثة أو أربعة أسابيع قبل أن يتدخل بعض لاعبو الأهلي للصلح بيننا.