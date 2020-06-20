بطولة إسبانيا: احراز اللقب "سيكون صعبا جدا" على برشلونة

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اعتبر قلب دفاع برشلونة جيرار بيكيه ان القبض على صدارة الدوري الاسباني لكرة القدم لم يعد بيد فريقه الكاتالوني، بعد تعادله سلبا على ارض اشبيلية الجمعة في المرحلة الثلاثين.

وبعد فوزين تواليا اثر العودة من عطلة قسرية لثلاثة اشهر تسبب بها تفشي فيروس كورونا المستجد، خسر برشلونة اولى نقاطه، وبات غريمه ريال مدريد قادرا على التساوي معه بالنقاط واقتناص الصدارة بفارق المواجهات المباشرة، بحال فوزه على ريال سوسييداد سادس الترتيب الاحد.

قال بيكيه الذي يأمل فريقه باحراز اللقب للسنة الثالثة تواليا "بالنظر الى مبارتينا الاخيرتين، اعتقد ان الفوز في الدوري سيكون صعبا جدا. لا ارى اين سيهدر ريال مدريد النقاط! هذا التعادل سيضعنا في موقف حيث لن يكون احراز اللقب بين ايدينا".

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وعن تحليله لتصريح بيكيه، قال مدرب برشلونة كيكي سيتيين "هذا ناجم عن الاحباط. انا متفائل. اعتقد ان الفوز بكل المباريات سيكون صعبا على الجميع".

تابع المدرب الذي حل بدلا من ارنستو فالفيردي "يجب ان يكون لدينا نقد ذاتي لبعض الامور، لكن يجب ان نسلط الضوء ايضا على الامور الجيدة التي قمنا بها".

وبعدما توقع الخميس في المؤتمر الصحافي صعوبة الفوز في كل المباريات، اضاف سيتيين "لقد حذرت من ذلك. الامور ليست دراماتيكية. هناك الكثير من النقاط. لاحظت ان فالنسيا خلق مشكلات كثيرة لريال مدريد امس (الخميس). هذه الليغا متوازنة جدا. الآن على خصمنا المباشر أن يلعب، ويفوز، وهو امر ليس بالسهل. لكني ابقى متفائلا وهذه طبيعتي".